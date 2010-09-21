ABD'deki yoksulluk sınırındakiler Rusların 'orta direği'ne eşit

T24 - "Rusya yıllarca bu tempoda büyüse, ABD yıllarca krizden küçülse yine de düzeylerin eşitlenmesi çok ama çok uzun sürer" diyenleri haklı çıkaracak bir haber: ABD’de yayınlanan son veriler, refah seviyesinin Rusya’nın çok üzerinde olduğunu, ancak bu ülkede de nüfusun ciddi bir kesiminin yoksulluk sınırının altında yaşadığını gözler önüne serdi.. Buna göre bugün ABD’de halkın yüzde 14,3’ü, Rusya’da 17,4’ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. ABD’de yoksulluk sınırı Rusya’nın yaklaşık üç kat üzerinde.







İşte türkrus.com'un yayınladığı rakamlar:



ABD’de açıklanan son resmi verilere göre, bu ülkede bugün nüfusun yüzde 14,3’ü (43,6 milyon kişi) yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Geçen sene bu rakam yüzde 13,2 (39,8 milyon kişi) idi. ABD’de devletin dört kişilik bir aile için saptadığı yıllık yoksulluk sınırı 21 954 bin dolar seviyesinde.



Öte yandan, ABD’de yoksulluk sınırının altında yaşayanların gelir seviyesinin “orta sınıf”a dahil Rusya vatandaşlarından daha yüksek olduğu da dikkat çekiyor.



Devlet İstatistik Servisi Rosstat’ın verilerine göre, Rusya’da bugün yıllık yoksulluk sınırı 5 bin 100 ruble civarında.



