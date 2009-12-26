ABD'deki uçak saldırısı girişimi soruşturuluyor

T24 - Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken havaya uçurulmaya çalışıldığı söylenen bir uçakla ilgili olarak Nijeryalı bir kişi Amerikan güvenlik yetkilileri tarafından sorgulanıyor.



ABD'li yetkililer, 23 yaşındaki kişinin dün (25 Aralık 2009) Amsterdam'dan Detroit'e giden bir uçakta, bir patlayıcıyı ateşlemeye çalıştığı ancak başarısız olduğunu söylüyor.



Saldırıyı düzenlemeye çalıştığı öne sürülen kişinin uçaktaki yolcu ve mürettebat tarafından engellendiği ve bu kişinin patlayıcıyı ateşleme denemesi sırasında bacağını yaktığı bildiriliyor.



Saldırı girişiminde, uçakta bulunan 278 yolcu ve 11 mürettebat arasıdna yaralanan başka kimse ise yok.



İngiliz polisi de, Londra'da öğrenci olduğu belirtilen Nijeryalı kişiyle ilgili soruşturma başlattı.



Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Yurtiçi Güvenlik Komisyonu üyesi Peter King, Abdul Faruk Abdulmuttalip adlı Nijeryalı öğrencinin bacağında üçüncü derece yanık olduğunu belirtti.



Peter King, şüpheli kişinin isminin Amerikan güvenlik veritabanlarında "önemli bir terör bağlantısı olabilir" şeklinde nitelendiğini fakat isminin ABD'ye uçuşuna izin verilmeyecek kişiler arasında yeralmadığını da söyledi.



Yetkililer saldırı girişiminde kullanılan maddenin, toz ile bir sıvının karışımından elde edildiğini fakat ateşleme düzeneğindeki aksaklık sonucu karışımın patlamaya yol açmadığını bildirdi.



Saldırı girişimi, Northwest Havayollarına ait 253 sefer sayılı Airbus 330 tipi uçak dün Detroit'teki havaalanına iniş yapmak için alçaldığı sırada meydana geldi.



Bir güvenlik uzmanı, patlayıcı maddelerin, havaalanı güvenliğini atlatmak için, vücudun üzerine yerleştirildiğini söylüyor.



Amerikan Başkanı Barack Obama, saldırı haberinin ardından, hava yolu ulaşımı konusunda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.