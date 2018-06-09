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Dünya

ABD'deki Türkler sandık başına gidiyor

Nafiz Albayrak / New York, 9 Haziran (DHA) - ABD’de yaşayan Türk vatandaşları 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün Türkiye saati ile 16:00’da sandık başına gidecek

09 Haziran 2018 14:12

Nafiz Albayrak / New York, 9 Haziran (DHA) - ABD’de yaşayan Türk vatandaşları 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün Türkiye saati ile 16:00’da sandık başına gidecek.
Yurtdışında yaşayan Türkler, 24 Haziran’da yapılacak çifte seçimde 63 ülkedeki 123 temsilcilikte kurulacak sandıklarda oylarını kullanacak.
ABD’de yaşayan Türkler bugünden başlayarak ülkede bulunan yedi ayrı temsilcilikte oy vermeye başlayacak ve oy verme işlemi 17 Haziran Pazar günü son bulacak.
ABD’de yaşayan ve seçmen kütüğünde kayıtlı olan Türk vatandaşları, oy verme işleminin süreceği günlerde sabah 09:00’dan akşam 21:00’e kadar, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Chicago Başkonsolosluklarında oylarını kullanabilecek.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda 30 Haziran ile 4 Temmuz tarihlerinde arasında beş gün süre ile oy kullanılabilecek.

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