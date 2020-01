ABD'deki Türk seçmenler sandığa gitti

ABD’de yaşayan 90 bin civarındaki Türk seçmen, erken genel seçim için, Cumartesi sabahından itibaren oy kullanmaya başladı.

ABD’de yaşayan Türkler 1 Kasım’da yapılacak milletvekili seçimi için New York, Washington, Los Angeles, Chicago, Houston, Boston ve Miami olmak üzere toplam 7 kentte oy kullanmaya başladı. New York’ta yerel saat ile sabah 10.00’da başlayan oy işlemleri için 4 sandık kuruldu.



DHA'nın haberine göre, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, ABD genelinde 91 bin 304 seçmenin oy kullanacağını söyledi. Ertan ABD’de en çok seçmen sayısının New York’ta olduğunu ve 35 bin 690 kişinin New York’ta oy kullanmasının beklendiğini belirtti. Türkiye’deki erken genel seçimler için, ABD’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 17-25 Ekim tarihleri arasında her gün yerel saatle sabah saat 10 ile akşam 7 arası oylarını kullanabilecek.