ABD'ye göçen Türk öğrenci 17 yaşında üniversite bitirdi

Henüz 17 yaşında Cincinnati Üniversitesi’nden biyokimya diploması alan İsmail Günaçar, Türkiye’den ABD’ye göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak başarısını babasının göç kararına ve ABD’deki eğitim fırsatlarına bağladığını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Deniz Ülkütekin’in sorularını yanıtlayan Günaçar, biyokimya üzerine çalışmaları olan Nobel ödüllü Aziz Sancar'ı örnek aldığını söyledi.

Deniz Ülkütekin'in İsmail Günaçar ile yaptığı röportaj şöyle:

Özel bir öğrenci misiniz?

Açıkçası, özel birisi olduğumu düşünmüyorum. Bende süper zekâ ya da dâhilik diye bir şey yok, sadece arkadaşlarımdan daha fazla azmim var.

Peki sosyal hayat...

Üniversiteye ilk başladığım zaman yaşım belli oluyordu, ama sınıf arkadaşlarım iyi karşıladılar. 15-16 yaşıma geldiğim zaman, zaten yaşımın küçüklüğü belli olmuyordu.

Üniversiteden böyle erken yaşta mezun olmanız, hem sizin başarınız hem de ABD’de buna olanak tanınmasıyla ilgili değil mi?

ABD’de gerçekten de, Türkiye’den daha fazla eğitim fırsatı var. Ancak başarılarımı, babama borçluyum. Babam, biz küçükken ABD’ye göç etti, eğitimimiz için. Türkiye’de diş hekimiydi, ABD’de de mesleğini devam ettirmeyi başardı.

Sizi nasıl keşfettiler?

ABD’deki liselerde başarılı öğrencilere üniversiteden ders alma fırsatı veriliyor. Normalde bu program lise son sınıf öğrencileri için, ama ben lise bir öğrencisi olarak başlayan ilk öğrenciydim. 12 yaşında Cincinnati Üniversitesi’ne gidip ders aldım.

Hocalar nasıl tepki veriyordu?

Profesörlerim çok şaşırıyordu. Üniversiteye başvurunca, aldığım bütün dersler sayıldı ve sadece birkaç ders alarak üniversiteden 17 yaşımda mezun oldum. Bio-kimya bölümünü bitirdim. ABD’de “Bachelors of Science” denilen “BS” diplomam var

Kariyeriniz nasıl şekillenecek?

Bio-kimyayı çok seviyorum. Tam olarak nerede uzmanlaşacağımı bilmiyorum. Amerikan tıp fakülteleri genelde 22 yaş üstü ögrencileri alıyor. Ben de bu arada yüksek lisans yapıp biyokimya araştırmalarıma devam edeceğim. Örnek aldığım kişiler ise Aziz Sancar, Elon Musk ve Oliver Sacks. Bir gun onlar gibi olmak istiyorum.