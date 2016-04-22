ABD'deki silahlı saldırı; 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Ohio eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı baskında aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Ohio'ya bağlı Cincinnati'ye yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Pike County'de silahlı saldırıda, aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Ohio Savcılığından yapılan açıklamada, birçok kurbanın ölü bulunduğu belirtilirken, Adams County Şerif bürosunun açıklamasında cesetlerin farklı bölgelerde bulunduğu bildirildi.

Yerel televizyon kaynakları olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay yerine güvenlik güçleri ve istihbarat elemanları gönderilirken, güvenlik güçlerinin silahlı saldırganı, saldırıyı gerçekleştirdiği evde etkisiz hale getirmek için evin etrafını sardığı kaydedildi.