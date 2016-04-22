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Dünya

ABD'deki silahlı saldırı; 7 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu belirtildi

22 Nisan 2016 22:48

ABD'nin Ohio eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı baskında aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Ohio'ya bağlı Cincinnati'ye yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Pike County'de silahlı saldırıda, aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.        

Hürriyet'in haberine göre, Ohio Savcılığından yapılan açıklamada, birçok kurbanın ölü bulunduğu belirtilirken, Adams County Şerif bürosunun açıklamasında cesetlerin farklı bölgelerde bulunduğu bildirildi.               

Yerel televizyon kaynakları olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.               

Olay yerine güvenlik güçleri ve istihbarat elemanları gönderilirken, güvenlik güçlerinin silahlı saldırganı, saldırıyı gerçekleştirdiği evde etkisiz hale getirmek için evin etrafını sardığı kaydedildi.               

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