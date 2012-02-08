ABD’deki seçim yarışında Romney ağır darbe aldı

T24 - ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık yarışında eski Pennsylvania Senatörü muhafazakar Rick Santorum, üç eyalette birden ön seçimi kazanarak büyük bir sürpriz yaptı. Favori gösterilen Mitt Romney ağır bir yenilgi aldı.



ABD eski başkanları Richard Nixon, Ronald Reagen ve Bill Clinton'ın danışmanlığını yapan David Gergen, Santorum'un bu zaferiyle bütün siyasi analistleri ters köşeye yatırdığını belirterek, "Hiç birimiz bu sonucu öngörmüyorduk" dedi.



ABD eski Başkanı George W. Bush'a sözcülük yapan Ari Fleischer, "Muhafazakarlar, Romney'le aralarında temel bir sorun olduğunu bir kez daha gösterdi" değerlendirmesini yaptı.



ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık adaylığı yarışı giderek kızışıyor. Medya imparatoru Robert Murdoch'un da açıkça desteklediği muhafazakar Rick Santorum, aynı anda Missouri, Minnesota ve Colorado'da yapılan ön seçimleri kazandı. Santorum, Minnesota'da oyların yüzde 44.9'unu, Missouri'de yüzde 55.2'sini ve Colorado'da yüzde 40'nı aldı.

'Yarışta ben de varım'



Iowa'daki başarısından sonra dört eyalette yapılan ön seçimlerde varlık gösteremeyen Santorum'un adaylıktan çekileceği belirtiliyordu. Ancak eski Pennsylvania senatörü Rick Santorum dün akşam üç eyalette birden seçimi kazanarak, "yarışta ben de varım" dedi.



Bu seçim sonuçlarının eski Massachusetts valisi Romney'in popülaritesine önemli bir darbe indirdiği belirtildi.



Santorum, Missouri'den yaptığı ''zafer'' konuşmasında, bugün seçmenlerin seslerinin tüm ABD’de, Beyaz Saray'da bile duyulduğunu söyledi.







