ABD'deki Rusya soruşturması Başkan Trump'ın yakın çevresine uzanıyor

Özel Savcı olarak atanan Federal Soruşturma Dairesi (FBI) eski Başkanı Robert Mueller'in Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili açtığı soruşturma kapsamında büyük jüri oluşturuldu.

Wall Street Journal ve Reuters'ın yayınladığı haberlere göre, büyük jürinin oluşturulması soruşturmanın da hız kazandığını ve kapsamının genişletilmeye başlandığını gösteriyor.

Geçen ay içerisinde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak Beyaz Saray özel danışmanlığına atanan avukat Ty Cobb ise yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın kendisinin soruşturma altında olduğuna dair herhangi bir işaret olmadığını söyledi.

ABD yargı sistemine göre, büyük jüriler yargılama yapıp, zanlıların suçlu olup olmadığına karar vermiyor. Ancak büyük jüriler, bir soruşturma kapsamında toplanan delilleri inceleyerek ve tanıkları dinleyerek, eldeki bulguların yargılama sürecini başlatmaya yeterli olup olmadığına karar veriyor.

Büyük jüri oluşturulması ayrıca bazı davalarda savcıların da elini rahatlatıyor. Böylece, bazı bilgi ve belgelerin toplanması için celp çıkartılmasının ve yemin altında tanık ifadelerinin alınmasının da önü açılıyor.

WSJ'ye konuşan hukuk uzmanları, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in başta Rusya ve Türkiye ile ilişkilerinin niteliğine dair halihazırda oluşturulmuş bir büyük jüri varken, Rusya soruşturması kapsamında Mueller'in yeni bir büyük jüri oluşturma kararının soruşturmanın hız kazanmasının ve kapsamının genişletilmesinin bir göstergesi olduğunu söylüyor.

Ancak büyük jürinin oluşturulması ve celp gönderilmesi, soruşturmanın Başkan'ın yakın çevresine uzandığının ve oğlu Trump Jr'ın yaptığı toplantıya odaklandığının bir işareti olarak görülüyor.

Trump Jr., Haziran 2016'da babasının seçimlerdeki rakibi Demokrat aday Hillary Clinton ile ilgili zararlı bilgilere sahip olduğu ve Kremlin ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen Rus avukat Veselnitskaya buluşma önerisine onay verdiğini gösteren elektronik postaları yayımlamıştı. Trump, oğlunun masum olduğunu söylemişti.

ABD'de Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili Kongre ve FBI nezdinde açılmış farklı soruşturmalar yürütülüyor.

Aralarında Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) da bulunduğu istihbarat örgütleri, Ocak 2016'da hazırladıkları raporda, Rus hükümetinin en üst düzeyde seçim sonuçlarını ve seçmen kararını etkilemek için doğrudan müdahale ettiği belirtildi.

Raporda, bu müdahale için kullanılan taktikler eyalet seçim sistemlerinin hack'lenmesi, parti komiteleri ve siyasi stratejistlerinin bilgisayarlarına girilerek, buralardan bilgi sızdırılması ve sosyal medya ile web siteleri üzerinden Clinton hakkında olumsuz, Trump hakkında olumlu haberlerin yayılması olarak sıralanıyor.

Gerek Trump gerekse de Rusya yönetimi, söz konusu iddiaları defalarca yalanladı. Trump, Mueller'in açtığı soruşturmayı da "cadı avı" olarak nitelendirdi.

Robert Mueller'in özel savcı sıfatıyla yürüttüğü soruşturma Trump yönetiminde her zaman kaygı yaratan bir konu oldu. Ancak iş artık gerçekten çok ciddiye bindi.

Washington DC'de büyük jüri kurulduğu ve Trump Jr ile Rus avukatın toplantısının incelendiği yönündeki haberler, soruşturmanın başkanın en yakınındaki isimlere uzandığını gösteriyor.

Bu karar, son dönemde Mueller'in ekibine deneyimli savcı ve soruşturmacıları eklediği düşünüldüğünde çok da büyük bir sürpriz değil. Ancak, işin mahkemeye götürülmesine yol açabilecek önemli bir adım.

En azından, bu karar, Mueller'in çok daha büyük bir ipucunun peşinde olduğunun işareti olabilir. Soruşturma kapsamının artık eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve yabancı şirketlerle ilişkilerinin çok ötesine geçtiği görülüyor.

Ayrıca, soruşturmanın yakın vadede kapatılma olasılığının olmadığı da anlaşılıyor.

Geçmişte, ne zaman Rusya soruşturmasıyla ilgili büyük bir haber patlasa, Trump da söylemini sertleştirdi ve kendisine düşman olduğunu söylediği kesimleri hedef tahtasına oturttu.

Şimdi ise baskı doğrudan başkanın üzerine yapılıyor.