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Dünya

ABD'deki ‘plastik içindeki soyulmuş portakal’ tartışması

Portakal satışı yapan şirket, tepkiler üzerine ürünü satıştan çekti

05 Mart 2016 20:21

ABD’deki süpermarket zinciri Whole Foods’un soyulmuş portakal satması, Twitter’da tartışma yarattı. Şirket, tepkiler üzerine ürünü satıştan çekti.

Sputnik’in haberine göre, soyulmuş portakal satışını, Londra’da yaşayan reklamcı Nathalie Gordon duyurdu. Portakalların fotoğrafını Twitter’da paylaşan Gordon, altına, “Keşke doğa onları kapatmanın bir yolunu bulsaydı da bu kadar çok plastik kullanmak zorunda kalmasaydık” yorumunda bulundu.

​Gordon’ın tweet’inin binlerce kişi tarafından paylaşılmasının ardından ürünü satıştan kaldıran Whole Foods, hatanın kendilerine ait olduğunu belirterek, “Ne demek istediğinizi anladık ve onları doğal paketlerinde bırakacağız, kabukların” mesajını paylaştı.

​Portakalların önce soyulup sonra paketlenmesinin doğa dostu bir hareket olmadığını belirten kullanıcılar, Whole Foods’un kararını onaylarken; bir grup ise soyulmuş meyvelerin fiziksel engeli bulunan hastalar için güzel bir seçenek olduğunu ifade ederek bu karara karşı çıktı.

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