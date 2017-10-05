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Dünya

ABD'deki pastanenin ürünlerine 'sevgi' katmasına izin çıkmadı

"Hükümetin 'sevgi'yi içindekiler bölümüne koyamayacağınızı çünkü müdahil madde olduğunu söylemesi çok saçma, çok Orwell vari"

05 Ekim 2017 15:04

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Massachusetts’de bulunan bir pastanede üretilen granola’nın etiketindeki içindekiler kısmına ‘sevgi’ yazılmasına izin vermedi.

Nashoba Pastanesi’ni granola’nın içinde ‘sevgi’ye yer verilmesi konusunda uyaran FDA, bunun “malzeme için kullanılan yaygın ve alışıldık bir isim olmadığı ve müdahil katkı olarak sayılacağını” söyledi.

Bloomberg’e konuşan Nashoba’nın CEO’su Joh Gates ise FDA’in kararının “Çok George Orwell vari” olduğunu ifade etti. Granolanın içindekiler listesinde “sevgi”ye yer vermelerini çok sevdiğini belirten Gates, “İnsanlar bize onu neyin bu kadar iyi yaptığını söylüyorlar. Sanatçı yanı da bulunan bir pastane olarak içine sevgimizi kattığımızı söylememiz ve insanları gülümsetmemiz çok güzel. Hükümetin size ‘sevgi’yi içindekiler bölümüne koyamayacağınızı çünkü müdahil madde olduğunu söylemesi çok saçma” diye konuştu.

FDA’den daha sonra yapılan açıklamada ise “sevgi”nin içerikte olmasının kurumun en önemli kaygıları arasında bulunmadığı ve şirketin hijyene dayalı başka sıkıntılar da yaşadığı belirtildi.

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