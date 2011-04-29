-ABD'DEKİ ÖLÜ SAYISI ARTIYOR PLEASANT GROVE (A.A) - 28.04.2011 - ABD'nin güneyindeki altı eyaleti vuran fırtına ve hortumlarda ölenlerin sayısı 269'a yükseldi. Alabama valisinin sözcüsü Leah Garner, eyalette fırtına ve hortumlar nedeniyle ölenlerin sayısının 180'e yükseldiğini belirtirken, son rakamlara göre altı eyalette toplam ölü sayısı 269'a çıktı. Mississippi ve Tennessee'de 33'er, Georgia'da 14, Virginia'da 8 ve Kentucky'de 1 kişi ve fırtına ve hortumlar nedeniyle yaşamını kaybetti. Fransız AFP ajansı da, ABD'nin güneyinde fırtına ve hortumlarda ölü sayısının en az 280 olduğunu duyurdu.