ABD'deki mâli kriz...

Beyaz Saray, küresel etkileri olan mali krizi aşmak için hazırlanan kurtarma paketinde yapılan değişikliklerin, paketin Kongre'nin her iki kanadından da geçme şansını artırdığını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Tony Fratto, reform önerilerine dikkat çekerek pakette önemli iyileşmeler olduğunu kaydetti.



Fratto, ayrıca mevcut krizin ardından Amerikan mali endüstrisinin toparlanacağını ve yeniden inşa edileceğini kaydetti. ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde reddedilen ve 700 milyar dolarlık kurtarma paketi, yenileştirilmiş haliyle bugün Senato'da yerel saatle 19.30 (TSİ 02.30) civarında oylanacak.