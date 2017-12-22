ABD'deki koruma kavgasına karışan iki Türk suçlarını kabul etti

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'taki ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde çıkan kavga nedeniyle açılan davanın iki tutuklu sanığı, suçlarını kabul etti. Sanıklar ABD'de ağır ceza gerektiren nitelikte şiddet suçu işlemeye teşebbüsle suçlanıyordu.

Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavganın ardından yargılanmalarına başlanan 45 yaşındaki Sinan Narin ve 50 yaşındaki Eyüp Yıldırım, haklarında dava açılan 19 sanık arasındaydı. ABD'de yaşayan ve olay sonrası gözaltına alınan Narin ile Yıldırım, davanın tek tutuklu sanıklarıydı. İddianamede suçlanan 15 koruma hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

15 yıla kadar hapis

Sanıklara "nefret suçuyla ağırlaştırılan, şiddet suçu işlemeye teşebbüs" ithamı yöneltiliyordu. Şiddet suçu işlemeye teşebbüs, maksimum 15 yıl hapis cezası öngörüyor. Ancak yöneltilen nefret suçu da göz önünde bulundurulduğunda bu ceza daha da ağırlaşabiliyor.

Narin ve Yıldırım'ın Columbia Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nde suçlarını kabul ettiklerine dair açıklama, ABD Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, Narin ve Yıldırım'ın alacağı ceza ile ilgili kararın 15 Mart'taki duruşmada verileceği belirtildi.

Krize neden olmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutuna vardığında kendisini karşılamaya gelenler ile protestocular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavga sırasında her iki taraftan da yaralananlar olmuştu.

ABD hükümetinin tepkisine yol açan kavganın ardından Temsilciler Meclisi, Türkiye'yi kınayan bir tasarı kabul etmişti. ABD yargısına da taşınan olay, iki ülke arasında gergin olan ilişkilerde yeni bir krize yol açmıştı.

DW/Reuters,CÖ/BK

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