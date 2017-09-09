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Dünya

ABD'deki koruma kavgası davasında yargılanan 2 kişi turuncu kıyafetle mahkemede!

Erdoğan'ın mayıs ayındaki ziyaretinde göstericilerle korumalar arasında kavga çıkmıştı

09 Eylül 2017 06:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayındaki ziyareti sırasında Washington’daki Türk Büyükelçiliği önünde çıkan kavgayla ilgili 15’i Erdoğan’ın koruması olan toplam 19 kişinin duruşması çarşamba günü görüldü. ABD'de tutuklu 2 kişi turuncu renkteki hapishane kıyafetiyle yargılandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yargılanan isimlerden 17’si Türkiye’de. İki kişi ise ABD’de tutuklu. İki tutuklu sanık Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım mahkeme salonuna üzerlerinde turuncu renkteki hapishane kıyafetiyle, elleri kelepçeli ve ayakları zincirli halde getirildi. Türkiye’de bulunan 15 koruma hakkında yakalama kararı var.

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