T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'deki korkunç kaza: Tuğbanur Karataş son yolculuğuna uğurlandı

  İbrahim AKTÜRK -Taner YENER/İSTANBUL, (DHA)  AMERİKA'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk öğrencilerden Tuğbanur Karataş İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

17 Eylül 2017 17:58

 

İbrahim AKTÜRK -Taner YENER/İSTANBUL, (DHA)  AMERİKA\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk öğrencilerden Tuğbanur Karataş İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz hafta ABD\'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 2 kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Tuğbanur Karataş (22)\'ın cenazesi İstanbul\'a getirildi. Karataş\'ın cenaze namazı Alibeyköy\'de bulunan Yeşiltepe Camii\'nde kılındı. Cenaze töreninde Tuğbanur\'un babası Mustafa Karataş taziyeleri kabul etti. Cenazede Tuğbanur\'un okul arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karataş\'ın cenazesi defnedilmek üzere Kağıthane Mezarlığı\'na götürüldü.

KAZADA ÖLEN ARKADAŞLARIYLA DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞ
Tuğbanur Karataş\'ın, Amerika\'ya geçtiğimiz haziran ayında dil eğitimi için gittiği, eğitimini tamamladığı ve bu ayın 19\'unda İstanbul\'a dönmek için kazada ölen arkadaşları Özgenur Mollaahmetoğlu ile Didem Deniz\'le birlikte uçak bileti aldığı öğrenildi. 

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKTÜRK Taner YENERİSTANBUL DHA  AMERİKATürkTuğbanur KarataşGeçtiğimizABD LouisianaKarataşAlibeyköyYeşiltepe CamiiCenazeTuğbanurMustafa KarataşCenazede TuğbanurKağıthane MezarlığıKAZADAARKADAŞLARIYLA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24