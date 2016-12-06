ABD'deki konser yangınında ölü sayısı 36'ya yükseldi

Kuzey Kaliforniya'nın en büyük kenti San Fancisco'nun bulunduğu Körfez bölgesindeki bir depoda verilen konser sırasında çıkan yangınla ilgili bilgi veren Alameda County Şerifi Tya Modeste hayatını kaybedenlerin sayısının 33'ten 36'ya yükseldiğini, bunlardan 11'inin kimliğinin belirlendiğini ifade etti.



Yetkililer yangınla ilgili yaptıkları ilk açıklamada olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 40'a yükselebileceğini duyurmuştu.



Cuma gecesi yerel saatle 23.30 sıralarında çıkan yangının meydana geldiği sırada salonda 100'e yakın kişi olduğu ve binada yangın söndürme sistemi bulunmadığı bildirilmişti. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.



'Orada yangın çıkmasının çok normal'



Yangının çıktığı yeri iyi bilen ve daha önce bölgede yaşayan görgü tanığı Shelly Macki yeterli tedbirlerin alınmadığını belirterek, "orada yangın çıkmasının çok normal olduğunu" söyledi.



2 yıl önce yangının çıktığı yerde kiracı olan 58 yaşındaki Mack, şunları kaydetti:



"Orada her yerde elektrik kablosu var. Binada sadece bir lavabo bulunuyor. Ben ordan ayrıldığımda ikincisi yapılıyordu. Suyu ısıtmak için lavabo altlarında tüpler kullanılıyordu. Hatta üst katta bile çokça gaz tüpleri vardı. Aynı zamanda mumlar da yakılıyordu."



Mack, orada yaşayan, sanatla uğraşan herkesin neler olabileceğini bildiğini iddia etti.