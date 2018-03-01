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Dünya
Deutsche Welle

ABD'deki kilisede silahlarla ayin

ABD'de 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından başlayan bireysel silahlanma eylemleri sürerken, bir kilise silahlarla katılıma izin verilen bir ayin düzenledi. Silahlanma karşıtı bir grup ayni protesto etti.

01 Mart 2018 14:55

Florida'da 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından bireysel silahlanma tartışmalarının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kilisede silahlarla ayin düzenlendi.

Pensilvanya eyaletindeki bir kilisedeki ayine evlilik yeminini tazelemek isteyen Amerikalı çiftler katıldı. Katılımcılar, beyaz kıyafetler ve AR-15 tipi silahlarla kilisede yer aldı. AR-15 tipi tüfekler ABD'de düzenlenen silahlı saldırılarda sıkça kullanılan silah olma özelliğini taşıyor. Florida'daki son saldırıda da kulllanılan AR-15 tipi silahlar, kiliseye girişte kontrol edildi.

250 çiftin katıldığı ayinde konuşan kilisenin kurucusu Sun Myung Moon, ABD Başkanı Donald Trump'ın öğretmenleri silahlandırma önerisine desteğini dile getirdi. Moon ayinde "Tanrının kendilerine verdiği hak ile silahlanan vatandaşlar, barış polisi ve barış milisinin krallığında birbirlerini korumalıdır" dedi.

Kilisedeki ayin sürerken, silahlanma karşıtı bir grup silahlarla düzenlenen ayini protesto etti. Eylemciler arasında yer alan Lisa Desiena, "Kendimi korumak için silahlara ihtiyacım yok. Silahlar sadece öldürmeye yarar. Nokta. Silahlar katliam içindir ve burada bunu kutsuyorlar" dedi.

Kilisedeki ayin sırasında bölgedeki bir okul da tahliye edildi. İlkokul öğrencileri, güvenlik önlemi çerçevesinde yakınlardaki başka bir kampüse taşındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen okul saldırısında 19 yaşındaki bir saldırgan 17 kişiyi öldürmüştü. Saldırı, bireysel silahlanmanın yayın olduğu ABD'de silah satışına daha sıkı denetim getirilmesi yönünde tartışmaları bir kez daha başlatmıştı. ABD'de yılda 30 bin kişi silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybediyor.

AP/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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