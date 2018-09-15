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Dünya

ABD'deki kasırgada 4 kişi yaşamını yitirdi

Florence Kasırgası nedeniyle 1.7 milyon kişi tahliye edilmişti

15 Eylül 2018 01:57

ABD’nin doğu kıyılarını vuran Florence Kasırgası’ndan ilk ölüm haberleri geldi. ABD'de bu sabah karaya ulaşan Florence kasırgası nedeniyle 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kasırganın etkili olduğu Kuzey Carolina'nın Wilmington eyaleti  emniyeti konuya ilişkin "Wilmington'daki Florence kasırgasında iki kişinin  öldüğünü teyit ediyoruz. Bir anne ve bebeği evlerinin üzerine düşen ağaç  nedeniyle hayatını kaybetti. Yaralanan baba da hastaneye kaldırıldı."  açıklamasında bulundu.

Hampstead kentinde de görevliler, devrilen ağaçlar nedeniyle yolların  kapanmasından dolayı müdahale edilemeyen kalp krizi geçiren bir kadının yaşamını  yitirdiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada ise, Lenoir kentindeki bir erkeğin,  jeneratörün fişini takmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını  kaybettiği duyuruldu.

Acil durum yetkilileri Kuzey Carolina kıyılarında kasırga nedeniyle  yüksekliği 3 metreye ulaşan dalgalar oluştuğunu açıkladı.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da 620 bin kişi elektriksiz  kaldı.

Uzmanlar kasırganın kategorisinin 1'e düşmüş olmasına rağmen  etkilerinin hayati tehlike arz ettiği uyarısında bulundu.

Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD'nin doğu yakasındaki Güney  Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1,7 milyon kişi için tahliye  emri verilmişti.

Ayrıca kasırganın yol açtığı şiddetli rüzgar ve sellerin etkilemesi  beklenen Maryland ve Georgia eyaletleri ile başkent Washington'da da acil durum  ilan edilmişti.

Toplamda 10 milyon kişiyi etkileyebileceği söylenen kasırganın 170  milyar dolarlık hasara yol açabileceği tahmin ediliyor.

Kasırganın bölgede can kaybına ve ciddi maddi hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunulmuş ve bölgeden 1.7 milyon kişinin tahliyesi edilmesi beklendiği ifade edilmişti.

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