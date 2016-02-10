ABD'deki ikinci ön seçimi Cumhuriyetçilerden Trump, Demokratlardan Sanders kazandı

ABD'de partilerin başkan aday adaylığı yarışı kapsamında New Hampshire Eyaleti'nde düzenlenen ön seçimlerde, Demokrat Parti'de Bernie Sanders, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump galip geldi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hillary Clinton'a karşı başarı elde eden Sanders yaptığı konuşmada, "zaferinin, insanların gerçek bir değişim istediğini gösterdiğini" söyledi.

Vermont Senatörü Sanders da milyoner işadamı Trump da kampanyalarında ana akım merkez siyaseti eleştiriyor.

Cumhuriyetçi Parti'de ikinci John Kasich

New Hampshire'daki ön seçimlere katılımın tarihi düzeyde olduğu bildiriliyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçiminde ikinciliği Ohio Valisi John Kasich elde etti.

New Hampshire, ön seçim maratonunda ikinci durak oldu.

Geçen hafta Iowa'da yapılan ön seçimlerde Cumhuriyetçiler'de Teksas Senatörü Ted Cruz, Demokratlar'da ise Clinton birinci olmuştu.

Clinton, Sanders'ı tebrik etti, ancak kampanyası boyunca her bir oy için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Sanders Clinton'a büyük fark attı

"Müslümanlar ABD'ye alınmasın" gibi açıklamalarıyla sadece ABD'de değil dünya kamuoyunda da tartışmaların odağına yerleşen Trump'a kamuoyu araştırmalarında çıkan destek bu seçimlerde ilk kez oy olarak da kendini göstermiş oldu.

Zaferi sonrası yaptığı konuşmada Trump, "ABD'nin dünyada yeniden kazanmaya başlamasını istediğini" söyledi.

Sanders'ın oy oranında, eski dışişleri bakanı Clinton'a büyük fark attığı bildiriliyor.

Aylardır New Hampshire'da yapılan kamuoyu yoklamaları Sanders'ın galibiyetini işaret ediyordu.

Ancak bu yine de kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlayan aday için önemli bir zafer oldu.

74 yaşındaki Sanders, gelir adaletsizliğini yok etme, üniversite eğitimini parasız hale getirme ve büyük bankaları dağıtma sözü veriyor.

Sırada Güney Carolina ve Nevada var

ABD'deki bu ön seçimlerde, başkanlık seçimine katılacak Demokrat ve Cumhuriyetçi adayları belirleniyor.

Bir sonraki ön seçimler Güney Carolina ve Nevada'da yapılacak.

Ülkede 48 eyalette daha yapılacak ön seçimler yazın son bulacak ve partiler kongrelerinde başkan adaylarını açıklayacak.

8 Kasım'da seçilecek yeni başkan ise Ocak 2017'de göreve başlayacak.