-ABD'DEKİ HORTUM FELAKETİNDE 193 ÖLÜ TUSCALOOSA (A.A) - 28.04.2011 - ABD'nin güneyindeki beş eyaleti vuran fırtına ve hortumlarda ölenlerin sayısı 193'e çıktı. Alabama Acil Durum İdare Kurumu, eyalette 128 kişinin öldüğünü açıklarken, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Mississippi'de 32, Tennessee'de 14, Georgia'da 11 ve Virginia'da 8 kişinin öldüğü kaydedildi. Bölgede 137 hortum oluştuğu, bunlardan 66'sının Alabama, 38'inin Mississippi'yi vurduğu belirtildi. Alabama'da felaketten en çok etkilenen bölgenin Alabama Üniversitesinin de bulunduğu 83 binden fazla nüfuslu Tuscaloosa kenti olduğu ifade edildi. Alabama, Mississippi ve Georgia valileri, eyaletin belirli bölümlerinde olağanüstü durum ilan etti.