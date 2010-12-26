ABD'deki gelir adaletsizliği derinleşiyor

T24 - ABD’de zengin ve fakir arasındaki fark giderek açılıyor. Yapılan araştırmaya göre, ABD’de en zenginler grubunda yer alan biri, ortalama gelire sahip bir Amerikalı’ya oranla 225 kez daha fazla servete sahip.



Merkezi Washington'daki Ekonomi Politikaları Enstitüsü (EPI)'nün yaptığı araştırma, ABD'deki zenginle fakir arasındaki uçurumun giderek derinleştiğini gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, ABD'de en zengin yüzde birlik kesim içinde yer alan biri, ortalama gelire sahip olan bir Amerikalı'dan 225 kez daha zengin. ABD'de zengin ve yoksul arasındaki fark 1962 yılından bu yana ilk kez bu kadar açılıyor.

2007 yılında yapılan bir önceki hesaplamaya göre, geliri yüksek kesim normal vatandaşlardan 181 kez daha varlıklıydı.

60'lı yıllarda ise bu fark 125'di. Araştırma, bu rakamın 1960’lardan bu yana neredeyse 2'ye katlandığını ortaya koyuyor.



Resesyonun etkisi

Diğer yandan rakamlar, ABD ekonomisinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan resesyondan zenginlerin de etkilendiğini gösteriyor.

2009 yılında en zenginler yüzdesinde yer alan birinin mal varlığı ortalama 14 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu, 2007'ye oranla yüzde 27 azalma anlamına geliyor.

Geride kalan yüzde 99'luk orta sınıf kesimin ortalama serveti ise 2007'ye kıyasla yüzde 41 oranında azalarak 62 bin 200 dolara geriledi.



