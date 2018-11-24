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Dünya

ABD'deki fast food restoranında skandal: Izgarada fare pişirdiler!

Olaya karışan iki çalışanın işine son verildi

24 Kasım 2018 15:42

ABD'de ünlü bir fast food restoranındaki görüntüler ülkede tartışmaya neden oldu. Havai'de bulunan Teddy's Bigger Burgers isimli restoranda çalışanlar, hamburger etinin pişirildiği ızgaranın üzerine fare koyup pişirdiler ve bu anları kameraya kaydettiler.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle beraber restoran kapatıldı ve olaya karışan iki çalışanın işine son verildi.

Sputnik'in haberine göre restoran zincirinin yöneticisi Richard Stula, yaşanan korkunç olay hakkında bir açıklama yaptı.

Stula, restoranın geçici bir süre faaliyetlerinin durdurulduğunu, temizlik ve ekipmanların değişiminden sonra tekrar hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Restoranın camına da yakında açılacaklarına dair not bıraktı. 

 

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