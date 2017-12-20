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ABD'deki davanın tanığı eski polisin anne ve babası hakkında yakalama kararı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) ABD'deki davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz'ın anne babası hakkında da yakalama kararı çıkarıldı

20 Aralık 2017 16:10

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) ABD\'deki davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz\'ın anne babası hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 
Hüseyin Korkmaz\'ın ABD\'deki davada \"Belgeleri saklaması için anneme verdim\" sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talebi üzerine Korkmaz\'ın anne ve babası hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Korkmaz\'ın anne ve babasının firari olduğu öğrenildi. ABD\'deki davada yaptığı Türkiye aleyhine yaptığı tanıklıkla gündeme gelen eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında başlatılan soruşturmada, Korkmaz\'ı FBI ile ABD\'ye kaçırılmasını organize eden kişinin FETÖ firarisi avukat E.G.A., olduğu belirtilmişti. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen E.G.A., hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. 

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