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ABD'DEKİ DAVANIN TANIĞI ESKİ POLİS HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA   ABD'de görülen Hakan Atilla davasında tanık olan eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında, Türkiye'de yargılandığı iki FETÖ davasında yokluğunda tutuklama kararı çıkarıldı

04 Ocak 2018 20:46

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA  
ABD\'de görülen Hakan Atilla davasında tanık olan eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında, Türkiye\'de yargılandığı iki FETÖ davasında yokluğunda tutuklama kararı çıkarıldı. Mahkemeler, Korkmaz\'ın ABD\'den iadesi için hazırladıkları talepnameyi Adalet Bakanlığı\'na gönderdi. 
İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen \"17-25 Aralık kumpası\" davalarında sanık olan, aynı zamanda ABD\'deki davada da tanık olan eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında bu mahkemeler yokluğunda tutuklama kararı verdi. Her iki mahkeme Korkmaz\'ın iadesi için ABD\'ye gönderilmek üzere hazırladığı talepnameyi Adalet Bakanlığı\'na gönderdi.
ABD\'deki davada tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, \"17 Aralık kumpas\" ve \"25 Aralık kumpas\" davalarında firari sanık olarak bulunuyor. Korkmaz\'ın FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı olan \"ByLock\" kullanıcısı olduğu tespit edilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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-Korkmaz\'ın görüntüleri
 

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