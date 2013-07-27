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Dünya

ABD'deki çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'de çıkan çatışmada 7 kişi yaşamını yitirdi

27 Temmuz 2013 17:57

ABD'nin Florida eyaletinde bir sitedeki altı kişiyi öldüren, iki kişiyi de rehin alan silahlı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hialeah Polis departmanından CNN International'a konuşan polis memuru Eddie Rodriguez, biri kadın biri erkek iki kişinin rehin aldınığını söyledi. Akşamüstü 6:30 sularında bir ihbar aldıklarını söyleyen Rodrigue, olay mahaline vardıklarında iki kişiyi ölü bulduklarını, ve silah sesleri duyduklarını ifade etti.

Uzlaşmak istemeyen saldırganın bulunduğu eve SWAT timinin zorla girdiği, saldırganın çıkan çatışmada öldüğü açıklandı. Rehinelerin kurtarıldığını açıklayan Rodriguez, eve girdiklerinde birkaç başka cansız bedenle karşılaştıklarını söyledi.

Yetkililer, Hialeah kentindeki olayın TSİ 13.30'da gerçekleştiğini belirtti.

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