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Ekonomi

ABD’deki büyük bankaların yarısı ‘stres’ altında

Dayahıklılık testinden geçen 19 büyük bankanın yarısından fazlasının sermaye artırımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

07 Mayıs 2009 03:00

ABD bankalarının dayanıklılık testi çerçevesinde, test edilen 19 büyük bankanın yarısından fazlasının sermaye artırımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Ajanslardan yeralan haberlere göre, ABD Hazinesi ve ABD Merkez Bankası FED'in test ettiği 19 bankadan en fazla ek sermayeye ihtiyaç duyan bankanın Bank of America olduğu kaydediliyor.

Resmi sonuçlarının bugün akşam açıklanmasının beklendiği dayanıklılık testi ile ilgili sızan haberlere göre, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley gibi bankaların ise sermaye artırımına ihtiyaçları bulunmuyor.

Bu arada, ABD Yönetimi, dayanıklılık testi sonrası sermaye artırmaları istenecek bankalara, bunu nasıl gerçekleştireceklerini ayrıntılı bir şekilde belirlemeleri için 8 Haziran tarihine kadar süre tanınacak.

Dayanıklılık testi sonrasında, ilave sermayeye ihtiyaç duyan bankalar, altı ay içinde ya piyasadan ya da kamudan mali kaynak sağlayarak sermaye artıracaklar.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, 19 bankanın mali yükümlülüklerini yerine getirememe gibi bir riskinin olmadığını bildirdi.

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