ABD'deki Brunson temasları başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu konusunda yaşanan krize çözüm için Türkiye'den giden bir heyet, Washington'daki temaslarına başladı.

Dokuz kişilik heyete, Türk Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ediyor. Associated Press, Önal'ın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'la görüştüğünü aktardı. Anadolu Ajansı, temaslar sırasında ağırlıklı olarak, casusluk suçlamasıyla İzmir'de ev hapsinde tutulan papaz Brunson konusunun ele alınmasının alınmasının beklendiğini bildirmişti.

Heyetin Washington'daki temasları öncesi ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "Türk heyetinin Dışişleri Bakanlığından yetkililerle görüşeceğiniz doğruluyoruz. Görüşmelere bakan yardımcısı John Sullivan başkanlık edecek" dedi. ABD Hazine Bakanlığı da Türk heyetinin Hazine Bakanlığından yetkililerle görüşeceğini duyurdu.

"Mutabakat sağlandı" haberine yalanlama

Türk heyetinin Washington'a yapacağı ziyaret öncesi Türk medyasında çıkan haberlerde Ankara ve Washington'ın ön mutabakat sağladığı öne sürülmüştü. Nauert, bu iddialarla ilgili olarak, "Eğer herhangi bir anlaşmaya varmış olsaydık, papaz Brunson'ı, diğer ABD vatandaşları ile birlikte eve dönmüş olarak görürdünüz" değerlendirmesini yapmıştı.

ABD ve Türkiye arasında ipler, Washington'ın İzmir'de yargılanan Brunson'ın serbest bırakılmayarak ev hapsine alınmasının ardından daha da gerilmişti. ABD, Türkiye'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarına geçtiğimiz hafta yaptırım uygulama kararı almıştı. 2016'da tutuklanan Brunson hakkında "casusluk" suçlamasıyla 20 yıl ve "örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Amerikan basını, yaptırım kararı öncesinde Ankara-Washington hattında çetin pazarlıkların yapıldığını öne sürmüştü. Bloomberg anlaşma çerçevesinde, ABD'de yargılanan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın cezasının kalan kısmını Türkiye'de tamamlaması için mutabata varıldığını iddia etmişti. Ancak Türkiye'nin son anda başka taleplerde bulunması üzerine anlaşmanın bozulduğu öne sürülmüştü.

ABD'nin yaptırım kararı sonrası, Türk lirası dolar karşısında tarihi bir değer kaybı yaşayarak 5,42 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Dolar, akşam üstü itibarıyla 5,29 TL'den işlem görüyor.

DW,rtr/ÖA,CÖ

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