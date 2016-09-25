ABD'deki AVM'de 5 kişiyi öldüren saldırgan Adanalı çıktı!

ABD’nin Washington eyaletine bağlı Burlington’da, bir alışveriş merkezinde silahlı saldırıdüzenleyen ve 5 kişinin ölümüne yol açan saldırgan bir Türk çıktı. Washington Eyalat Polisi Cascade Alışveriş Merkezi'ndeki silahlı saldırının şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yetkililer, zanlının Çetin Arcan isimli 20 yaşında bir Türk olduğunu bildirdi.

DHA'nın haberine göre, polis AVM güvenlik kameralarından edindiği görüntü ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştıktan sonra, gelen ihbarlar sonucu silahlı saldırganın kimliğini belirledi.

Saldırının meydana gelmesinden sonra, görgü tanıkları tarafından hispanik asıllı olduğu öne sürülen silahlı saldırganın, 20 yaşında, Arcan Çetin adında bir Türkolduğunu belirledi. Arcan Çetin, polis tarafından yakalandıktan sonra gözaltına alındı.

Adana doğumlu

AFP'nin haberine göre Çetin, Facebook profilinde Adana doğumlu olduğunu paylaşmış. Ayrıca Çetin’in Oak Harbor lisesine gittiği ve bir markette çalıştığı öğrenildi. Çetin’in başta Call of Duty olmak üzere şiddet içeren bilgisayar oyunlarına karşı ilgi duyduğu belirtildi.

Dün ne olmuştu?

ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Washington eyaletindeki silahlı saldırıda dördükadın, beş kişi öldürülmüştü.

Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Seattle kentine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alan Burlington'daki Cascade Alışveriş Merkezi'nde tüfekle ateş açan saldırgan, dört kadını öldürdükten sonra kaçtı. Saldırıda vurulan bir erkek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı erkek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırının ardından üzerinde koyu renk kıyafet olan Hispanik bir erkeğin yürüyerek otoyola doğru gittiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.