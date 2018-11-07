ABD'deki ara seçimlerde yakından izlenen 5 yarış

ABD'de gündem ara seçimler. Başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın gözü, Başkan Donald Trump'ın iki yılın ardından halktan 'güvenoyu' alıp alamadığını da belirleyecek olan seçimlerde.

ABD halkı oylama ile ABD'nin yasama organı olan Kongre'yi oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üyelerini seçecek. Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı değişirken, Senato'nun 100 koltuğundan 35'i değişecek. Şu an iki mecliste de Cumhuriyetçilerin üstünlğü var. Demokratlar bugün yapılacak olan seçimle çoğunluğu eline geçirip Trump'ın yasa değiştirme planlarını suya düşürmek istiyor.

BBC Türkçe'nin derlemesine göre, seçimlerde özellikle önem taşıyan ve yakından izlenen beş kritik yarış şunlar...: