ABD'deki ara seçimlerde yakından izlenen 5 yarış

ABD'de gündem ara seçimler. Başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın gözü, Başkan Donald Trump'ın iki yılın ardından halktan 'güvenoyu' alıp alamadığını da belirleyecek olan seçimlerde.
ABD halkı oylama ile ABD'nin yasama organı olan Kongre'yi oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üyelerini seçecek. Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı değişirken, Senato'nun 100 koltuğundan 35'i değişecek. Şu an iki mecliste de Cumhuriyetçilerin üstünlğü var. Demokratlar bugün yapılacak olan seçimle çoğunluğu eline geçirip Trump'ın yasa değiştirme planlarını suya düşürmek istiyor.
BBC Türkçe'nin derlemesine göre, seçimlerde özellikle önem taşıyan ve yakından izlenen beş kritik yarış şunlar...:
- Temsilciler Meclisi: Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde şu anda çoğunluk Cumhuriyetçilerin elinde bulunuyor. Senato'da da durum aynı. Bu da Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın yasama konusunda elini güçlendiriyor. Demokratlar ise Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirip dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Bunun için ellerindeki mevcut yerleri koruyup, 23 seçim bölgesini de Cumhuriyetçilerin elinden almaları gerekiyor. Sonucun sabahın karşı netleşmesi bekleniyor.
- Senato: 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçiler 51 üye ile çoğunluğu elinde tutuyor. Demokratların sandalye sayısı 47. Ayrıca iki de bağımsız üye var. Bugünkü seçimlerde 35 üye yeniden seçiliyor. Demokratların burada çoğunluğu ele alması düşük bir ihtimal olarak gösteriliyor. Cumhuriyetçilere ise mevcut çoğunluğu korumak için yalnızca Nevada'yı kazanmak yetiyor.
- Katılım oranı: ABD'de seçimlere katılım oranı genellikle düşük düzeylerde kalıyor. Ancak bu sene özellikle Başkan Trump'ın göç, kadın ve sağlık politikalarından memnun olmayan kesimler geniş çaplı bir oy kullanmak kampanyası başlattı. Bazı eyaletlerde oy kullanma merkezlerinde kuyrukları oluşurken, özellikle ilk kez sandığa gidenlerin sayısının belirleyici olması bekleniyor. Bugüne kadar yapılan son üç ara seçimde ortalama katılım oranı yüzde 40 oldu.
- İlklerin seçimi: Bu seçimlerde birçok ilkin yaşanması muhtemel. Florida, Georgia ve Maryland'de Demokrat adayların kazanması halinde bu eyaletlerde ilk kez siyahi bir vali seçilmiş olacak. Ayrıca Michigan'da yarışan Rashida Tlaib ve Minnesota'da aday olan İlhan Omar da kazanmaları halinde Temsilciler Meclisi'nde ilk kez kadın Müslümanlar yer alacak. Ayrıca Vermont'ta ilk kez transseksüel bir vali adayı yarışıyor.
- Irksal gerilimler: ABD'de ırk faktörünün en önemli rolü oynadığı eyaletlerden birisi Georgia. Burası, ABD iç savaşında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Konfederasyon bloğunu oluşturan eyaletler arasında yer almıştı. Kökleri çok eskilere dayanan ırk temelli kutuplaşma seçim öncesi doruğa çıkmış durumda. Demokratların siyahi kadın Stacey Abrams ile Cumhuriyetçi beyaz erkek Brian Kemp arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. Abrams seçilmesi halinde sadece Georgia'nın değil, ABD'nin ilk siyahi kadın valisi olacak.