-ABD'DEKİ ARA SEÇİMLERDE 5 TÜRK ADAY WASHINGTON (A.A) - 13.10.2010 - ABD'de önümüzdeki ay yapılacak ara seçimlerde Türk asıllı Amerikalı 5 siyasetçi yarışacak. Amerikan-Türk Koalisyonu Siyasi Eylem Komitesi'nden (TC-USA PAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, ara seçimlerde 5 Türk asıllı siyasetçi çeşitli görevlere aday oldu. Bu kapsamda Yunus Aksoy California eyaletinin Irvine kentinde belediye meclisi üyeliği, John Alpay California eyaletinin San Clemente kenti eğitim kurulunun mütevelli heyeti üyeliği, Osman Bengür Maryland eyalet meclisi üyeliği, Ceyhun Karahan Texas eyaletinin Houston kentinde adli mahkeme hakimliği, Timur Taluy da California eyaletinin Oxnard kentinde liman müdürlüğü için yarışacak. Komite olarak Türklerin Amerikan siyasetine daha fazla dahil olmaları için çaba gösterdiklerini belirten kuruluşun mali işler sorumlusu Lincoln McCurdy, ancak uzun vadede Türk kökenli Amerikalıların kendilerinin temsil edilmesine ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, ara seçimlerde 5 Türk asıllı Amerikalının da yarışacak olmasının önemli olduğunu kaydetti. Açıklamada, komitenin 2007 yılından bu yana 175 siyasetçiye veya siyasi komisyona destek verdiği, 2012 genel seçimlerinde Türk asıllı adayların sayısının daha da artmasının beklendiği bildirildi.