ABD'deki ağ tarafsızlığı yasasına tepkiler büyüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - ABD Federal İletişim Kurulu\'nun (FCC) ağ tarafsızlığını kaldırma kararı üzerine tepkiler büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından FCC\'nin başkanlığına getirilen Ajit Pai, geçtiğimiz haftalarda ağ tarafsızlığının kaldırılması için bir önerge sunmuş ve yapılan oylamayla ağ tarafsızlığının kaldırılmasına karar verilmişti. Ülke genelinde büyük tepki gören yasa tasarısının ardından New York Başsavcısı Eric Schneidermann, FCC\'nin ağ tarafsızlığına karşı \"yasadışı bir geri dönüş\" yaptığını belirtti ve kurumu dava edeceğini açıkladı.

ABD\'de oldukça tartışma yaratan ağ tarafsızlığı yasasına ülke çapında tepkiler devam ediyor. Eric Schneidermann\'ın açıklamasının ardından Washington Başsavcısı Bob Ferguson da tartışmaya katıldı. Konuyla ilgili Ferguson, \"Ülke çapındaki diğer başsavcılarla beraber, FCC\'nin ağ tarafsızlığına karşı bu yasadışı tutumunu dava edeceğim\" dedi.

FCC\'de bu hafta yapılan genel oylamada Obama hükümetinin ağ tarafsızlığı yasasının kaldırılması üçe iki olarak oylandı. Bu yasayla, internet servis sağlayıcılarının (ISPs) internet üzerindeki bütün yasal içeriğe eşit davranma zorunluluğu ortadan kaldırılırken, ülke genelinde ISP internet kullanıcılarına hangi içeriği sunup sunmayacağına karar verebilecek.

Kaliforniya Eyalet Senatörü Scott Wiener ağ tarafsızlığını Kaliforniya\'ya getirmek için çalışmalara başlayacağını açıklarken ABD Senatörü Ed Markey, FCC\'nin kararını Kongre İnceleme :Hareketi\'ne sunacağını ve onay alındığı takdirde FCC\'nin ağ tarafsızlığı yasasının tekrar oylanabileceğini söyledi.