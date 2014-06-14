'ABD’deki 19 Gülen okuluna FBI baskını' iddiası

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Gülen cemaatinin kurduğu “Concept School” okullarına bir dizi baskın yaptığı iddia edildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde yayınlanan Beacon Journal gazetesinin haberine göre FBI ajanları, merkezi Şikago’da bulunan Concept School’a ait Ohio, Indiana ve Illionis’teki toplam 19 okula geçen hafta baskın düzenledi ve topladığı belgelere el koydu. Okulları arama izni ise ABD Eğitim Bakanlığı ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından çıkarıldı.

FBI’ın Cleveland ofisinden soruşturmayı sürdüren ajan Vicki Anderson’un Beacon Journal’a, “Baskınlar okullarda çalışan beyaz yakalılara yöneltilen cezai soruşturmanın bir parçası” dedi.

Concept Schools sözcüsü Katherine Beckwith ise baskınlarla ilgili, “ABD Eğitim Bakanlığı yetkilileri geniş kapsamlı federal bir soruşturma kapsamında bizden bilgi talep etmiştir. Söz konusu yetkililer çok sayıda okula dağıtılan fon hesaplarını incelediklerini teknolojik personel için kullanılan kamu fonlarına ilişkin inceleme başlattıklarını bildirmişlerdir” açıklamasını yaptı.

Razi Canikligil'in Hürriyet'teki haberine göre, baskınların ABD Çalışma Bakanlığı’nın Consept School’da görev yapan Türk öğretmenlere ilişkin başlattığı incelemenin bir parçası olduğu tahmin ediliyor.

19’u Ohio’da olmak üzere ABD’nin 26 eyaletinde 140 okulu bulunan Consept Schools’un birçok okulu, ağitim sistemi gereği ABD devleti tarafından finanse ediliyor. Bu yüzden okullarda görevlendirilen yabancı öğretmenlerin maaş ve masraflarının kamu fonları kullanılarak karşılanması ABD yasalarına aykırı.

İncelemede okullarda çalışan Türklerin vizelerinin kamu fonlarınca karşılandığının tespit edildiği iddia ediliyor. Ayrıca kâr amacı gütmeyen ve çoğunlukla yönetim kurulları Türklerden oluşan bu okullar için yapılan çalışma izni başvurularının, teknoloji devi Google’ın ABD yabancı uzman getirmek için yaptığı başvuruları geçtiği kaydediliyor.