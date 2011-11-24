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Dünya

ABD'de "Kara Cuma" başlıyor NEW YORK (A.A)

24 Kasım 2011 12:17

-ABD'de "Kara Cuma" başlıyor NEW YORK (A.A) - 24.11.2011 - ABD'de bugün kutlanan Şükran Günü'nün ardından ülkenin her yerinde olduğu gibi New York'ta da yılbaşına kadar sürecek alışveriş sezonu açılıyor. ABD Ulusal Perakendeciler Federasyonu tarafından verilen bilgiye göre, ABD'de ''Kara Cuma'' olarak adlandırılan, Şükran Günü'nden bir gün sonra olan bu en büyük alışveriş günüyle devamındaki hafta sonunda, bu yıl yaklaşık 152 milyon kişinin alışveriş yapması bekleniyor. Federasyon bu sayının geçen yıla göre yüzde 10,1 oranlık bir artış anlamına geldiğini belirtti, ayrıca bu yıl Kasım ve Aralık aylarında da satışların geçen yıla oranla yüzde 2,8 oranında artmasının beklendiğini açıkladı. New Yorkluların bugünü aileleriyle geçirip ''Şükran Günü'' yemeğini yemelerinin ardından özellikle geceyarısından itibaren büyük indirimler uygulayan Target, Macy's, Best Buy, Toys R Us, Walmart, Gap gibi mağazalara akın etmeleri, ayrıca başta Amazon.com olmak üzere internet üzerinden ürün satan mağazalardaki büyük ucuzluklardan yararlanmak için bilgisayarlarının başlarına geçmeleri bekleniyor. New York'ta her yıl Şükran Günü'nün ardından giysiden elektronik eşyaya kadar geniş bir yelpazede alışveriş çılgınlığına kapılan New Yorkluların bu yıl da mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturmaları bekleniyor. Bu arada ABD'de gelir dağılımı eşitsizliğini, Wall Street'i, kapitalist sistemi ve bankaları iki ayı aşkın süredir protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcileri, Kara Cuma'yı da protesto ettiklerini açıklayarak, ABD'de 25 Kasım'ı 24 saat boyunca ''Hiçbir Şey Almama Günü'' olarak ilan ettiklerini açıkladılar.

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