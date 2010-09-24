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Dünya

ABD'DE ZEKA GERİLİĞİ OLAN KADIN İDAM EDİLDİ JARRATT (A.A)

24 Eylül 2010 10:17

-ABD'DE ZEKA GERİLİĞİ OLAN KADIN İDAM EDİLDİ JARRATT (A.A) - 24.09.2010 - ABD'nin Virginia eyaletinde, eşini ve üvey oğlunu öldürtmekten suçlu bulunan Teresa Lewis adındaki 41 yaşındaki kadın idam edildi. Virginia eyaletinin Jarratt bölgesindeki Greensville İslah Merkezi'nde yerel saatle perşembe günü 21.13'te (TSİ cuma 04.13) zehirli iğneyle hayatına son verilen Lewis'in idamını destekçilerle kurbanların yakınları da izledi. 250 bin dolarlık sigorta parası için kiralık katil tutmakla suçlanan Lewis, 5 yıl aradan sonra ABD'de idam edilen ilk kadın, Virginia eyaletinde ise yaklaşık 100 yıldan sonra idam edilen ilk kadın oldu. Lewis, adli makamlara, Ekim 2002'de eşiyle birlikte yaşadığı karavanın kapısını kasten açık bıraktığını, böylece suç ortaklarının karavana girip eşi ve oğlunu öldürdüklerini itiraf etmişti. Lewis ve suç ortakları cinayetleri kabul etmiş, suç ortakları ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, cinayetleri planlayıp teşvik ettiği bildirilen Lewis ölüm cezasına çarptırılmıştı. ABD Yüksek Mahkemesi, Teresa Lewis'in idamın ertelenmesi talebini reddetmişti. Lewis'in avukatı ve idam cezası karşıtları, ölüm cezasının adaletsiz bir uygulama olduğunu vurgulayarak, zeka seviyesi 72 gibi düşük bir rakam olan Lewis'in zihinsel hastalığın sınırında bulunduğunu ve cinayet planlayacak kadar zekası olmadığını savunuyordu. 

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