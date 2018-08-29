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Dünya

ABD'de Zarrab ve Atilla davalarını yürüten FBI yetkililerine ödül verildi

Demokrasileri Savunma Vakfı'nın ödül törenine ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de katıldı

29 Ağustos 2018 02:43

ABD’li düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) Reza Zarrab ve Halkbank soruşturmasını yürüten FBI ajanlarına ödül verdi.

Demokrasileri Savunma Vakfı’nın düzenlediği ödül töreninde İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddia edilen kişiler ve kurumlar hakkında soruşturma yürüten görevlilere ödüller verildi. Ödül törenine Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla davasının savcılık ekibi katılırken, yanlarında da Atilla'yı tutuklayan FBI ajanı Jennifer McReynolds da yer aldı. 

Törene ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley gibi isimler de katılırken, yapılan bazı konuşmalarda Rahip Brunson olayına atıf yapılarak 'rehine diplomasisi' kavramı kullanılması dikkat çekti.

 

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