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Dünya

ABD'de yüzlerce protestcu tutuklandı NEW YORK (A.A)

18 Kasım 2011 12:15

-ABD'de yüzlerce protestcu tutuklandı NEW YORK (A.A) - 18.11.2011 - ABD'de iki aydır gelir dağılımı eşitsizliğini, Wall Street'i, bankaları ve ekonomik politikaları protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcileri, ülkenin pek çok yerindeki kamplarının polis tarafından dağıtılmasının ardından sokaklara döküldü, ''Protestoları bitirmeye hazır değiliz'' mesajı verdi.  New York başta olmak üzere, Los Angeles, Las Vegas, Washington, Chicago, Portland, Seattle, Dallas, Philadelphia ve St. Louis kentlerinde binlerce protestocu, sloganlar atarak sokaklarda ve kentlerin simgeleri haline gelen ünlü köprülerde yürüdü. Bazı kentlerde sendikaların işsizliği protesto etmek için düzenlediği gösterilerle de çakışan ''Wall Street'' eylemlerinin genellikle barışçıl bir ortamda geçtiği bildirilirken, ülke genelinde yüzlerce protestocunun trafiği aksatmaktan ötürü tutuklandığı belirtildi.

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