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BBC Türkçe

ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın göçmen yasağına geçici olarak izin verdi

ABD'de Yüksek Mahkeme, yargıçlar kanunlara uygunluğu konusunda karar verene kadar, Başkan Donald Trump'ın göçmen yasağını uygulamasına izin verdi. Trump'ın göçmen yasağı, Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarını kapsıyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de Yüksek Mahkeme, yargıçlar kanunlara uygunluğu konusunda karar verene kadar, Başkan Donald Trump'ın göçmen yasağını uygulamasına izin verdi.

Bir temyiz mahkemesi daha önce göçmenlere sağlanacak olanakların garanti altına alınabilmesi halinde ülkeye girişlerine izin vermişti.

Adalet Bakanlığı'na göre bu karar 24 bin göçmenin ülkeye girebileceği anlamına geliyordu.

Yüksek Mahkeme'nin Ekim ayında Trump'ın göçmen yasağının anayasaya uygunluğuna ilişkin bir oturum düzenlemesi bekleniyor.

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı başkanlık kararnamesi, nüfusunun çoğu Müslüman 6 ülkenin (Irak, Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen) vatandaşlarına 90 gün, mültecilere ise 120 gün ABD'ye giriş yasağı getirmişti.

Başkan Trump 6 Mart'ta ikinci bir kararname imzalayarak, Irak vatandaşları ile Yeşil Kart sahiplerini yasak kapsamı dışına çıkarmıştı.

ABD genelindeki mahkemeler ise geçen sürede bu yasağın kapsamını daralttı.

ABD'de bir alt temyiz mahkemesi geçen hafta göçmen yasağının kapsamının çok geniş olduğuna karar vererek göçmenlerin, ülkeye yerleştirilmelerini sağlayan kurumlardan resmi bir mektuplarının olması halinde, ülkeye girebileceğine hükmetmişti.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı itiraz etmişti.

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