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BBC Türkçe

ABD'de Yüksek Mahkeme Trump'ın 'büyükanne yasağını' reddetti

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu seyahat yasağıyla ilgili kararında, yasağın ABD'de yaşayanların büyükbabaları, büyükanneleri ve diğer akrabalarına uygulanamayacağına hükmetti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu seyahat yasağıyla ilgili kararında, yasağın ABD'de yaşayanların büyükbabaları, büyükanneleri ve diğer akrabalarına uygulanamayacağına hükmetti.

Böylece Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın "yakın aile" kavramını fazla dar yorumladığına karar vermiş oldu.

Yüksek Mahkeme geçen ay Donald Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağını onaylamış, ancak ABD'de "gerçek bir akrabası" veya "yakın ailesi" bulunan kişilerin ülkeye girmesine izin verileceğine hükmetmişti.

Bunun üzerine Trump yönetimi bir kılavuz yayımlayarak ABD'de yaşayanların dedeleri, nineleri, torunları, üvey kardeşleri, amcaları, teyzeleri, yeğenleri ve kuzenlerinin ziyarete gelemeyeceklerini açıklamıştı.

Hawaii Federal Yargıcı Derrick Watson ise geçen hafta ABD'de yaşayanların büyükbabaları, büyükanneleri ve diğer akrabalarının ülkeye girebileceğine hükmetmişti.

Federal Yargıç Watson'ın kararının ardından Adalet Bakanlığı Yüksek Mahkeme'ye başvurarak "gerçek akraba" ve "yakın aile" kavramlarını tanımlamasını istemişti.

Yüksek Mahkeme'nin bu kararı, Hawaii Federal Yargıcı Derrick Watson'ın kararını onaylaması anlamına geliyor.

Ancak Yüksek Mahkeme, Başkan Trump'ın 6 ülkenin vatandaşlarına ve mültecilere yönelik seyahat yasağının yürürlükte kalabileceğine hükmetti.

Donald Trump'ın 6 Mart'ta yayımladığı kararnameyle, ABD'de aile yakınları ve iş ilişkileri olmayan İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ve mültecilerin girişleri kısıtlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yasak kapsamına dedeleri, nineleri, torunları, üvey kardeşleri, amcaları, teyzeleri, yeğenleri ve kuzenleri de alması sosyal medyada tepki toplamıştı. Twitter'da dede ve nineleriyle fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar "Teröriste mi benziyor?" yorumları yapmıştı.

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