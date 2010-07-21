ABD'de yolcu uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı

T24- ABD'de Amerikan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu biri ağır 30 kişi yaralandı.



Federal Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada, Washington yakınında Uluslararası Dulles Havalimanı'ndan kalkan ve Los Angeles'a giden uçağın çok güçlü bir türbülansa girdiği, olayda 30 kişinin yaralandığı ve uçağın, Denver'a indirildiği bildirildi.



Daire'nin sözcüsü Ian Gregor, Uluslararası Denver Havaalanı'na inişinde sağlık ekipleri tarafından karşılanan uçaktaki yaralılardan 4'ünün kabin görevlisi, diğerlerinin yolcu olduğunu söyledi.



Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.



Amerikan Havayolları'nın sözcüsü Megan McCarthy de, uçakta 10 kişilik mürettebat ve 255 yolcu bulunduğunu kaydetti.



