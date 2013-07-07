ABD'de yolcu uçağı iniş sırasında yere çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde dün TSİ 22.00 sıralarında bir uçak kazası meydana geldi. Güney Kore'nin başkenti Seul'den yola çıkan Güney Kore'nin Asiana Havayolları'na ait Boeing 777 tipi bir yolcu uçağı, ABD'nin San Francisco havalimanına acil iniş için izin istedi ve inişe geçtiği sırada düştü. Ölü ya da yaralı konusunda ABD'li yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken, basında, 2 kişinin öldüğü 61 kişinin de yaralandığı yönünde haberler yer alıyor.

292 yolcu taşıyordu

Güney Kore resmi haber ajansının, 292 yolcu ve 16 mütrettebat bulunduğunu açıkladığı uçağın düşmesinin ardından havaalanına çok sayıda itfaiye aracı gönderildi. Yolcuların, acil çıkış kapılarından atlayarak yanan uçaktan uzaklaşmayla çalıştığı bildirilirken, görgü tanıkları tarafından çekilen ve video paylaşım sitelerine yüklenen videolarda da bu yönde görüntüler yer aldı. Federal Havacılık Sözcüsü Lynn Lunsford'dan, Güney Kore'nin ikinci en büyük havayolları şirketi olan Boeing 777'nin düşüş nedeninin henüz belirlenemediği açıklaması geldi.