ABD'de yine toplu cinayet: 12 ölü

Toplu cinayetlerle sıklıkla karşılaşılan ABD'de son olarak Alabama eyaletinde 5'i kendi ailesinden olmak üzere 12 kişiyi öldüren silahlı saldırgan, daha sonra intihar etti.





Yerel yetkililer ve polis, 27 yaşındaki Michael McLendon isimli saldırganın, güvenlik güçleri tarafından kıstırıldığı bir fabrikada intihar etmeden önce Alabama'da birbirine komşu üç kentte ardında 11 ceset bıraktığını belirtti.



Polis yetkililerince yapılan açıklamaya göre, eyaletin güneyindeki Samson kasabasında iki ayrı evde 7 kişiyi öldüren silahlı saldırgan, daha sonra çevreye, mağazalar ve otoyoldan geçen araçlara ateş açtı.



Benzin istasyonunda bir kadını, kasaba dükkanında bir adamı öldüren ve annesinin evini ateşe veren saldırgan, daha sonra 19 kilometre uzaklıkta bulunan Geneva kasabasına gitti.



Polis yetkilileri, kendisini izleyen polislerle kasaba dışındaki bir fabrikada silahlı çatışmaya giren saldırganın intihar etmesiyle çatışmanın sona erdiğini bildirdi.



Söz konusu fabrika çalışanlarından biri olduğu belirtilen saldırganın kurbanları arasında annesi, büyükbabası ve büyükannesi, amcası ve halası ile Geneva Şerif yardımcısının karısı ve çocuğu da bulunuyor.



Olayla ilgili soruşturma FBI tarafından yürütülüyor.



ABD'de giderek artan ve hayatın bir parçası olarak tanımlanmaya başlanan toplu cinayetlerin son dönemde öne çıkan örnekleri arasında Los Angeles'ta Noel Baba kıyafetindeki bir adamın noel arefesinde evindeki 9 konuğunu öldürmesi, Nisan 2007'de Virginia'da bir üniversite öğrencisinin 32 kişiyi ve daha sonra kendini öldürmesi yer alıyor.