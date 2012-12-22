ABD'de yine silahlı saldırı:3 ölü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yine bir saldırı olayı yaşandı. Biri kadın 3 kişiyi öldüren silahlı saldırgan, polisle girdiği çatışmada 3 memuru yaraladıktan sonra ölü ele geçirildi.

Frankstown kasabasında düzenlenen saldırı sonrasında bir kamyonetle kaçmaya çalışan ve polislere ateş açan saldırgan, çıkan çatışmada 3 polis memurunu yaraladıktan sonra öldürüldü.

Güvenlik yetkilileri, müfettişlerin yaklaşık 2,5 kilometre çapındaki 5 ayrı suç mahallinde araştırma yaptığını belirtti. Buna göre saldırganın, Blair County eyaletinde yaşadığının tespit edildi.

Saldırganın, önce kilisede Noel için hazırlık yapan bir kadını öldürdüğünü belirten yetkililer, daha sonra otoyola çıkarak 2 kişiyi daha öldürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, kurbanların isimlerini açıklamazken, saldırının sebebinin araştırıldığını açıkladı.

Cinayetleri işleyenle kurbanlar arasında da henüz herhangi bir bağlantı tespit edilmediği bildirdi.