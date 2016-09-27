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BBC Türkçe

ABD'de yine AVM saldırısı; 9 kişi yaralandı!

Houston kentinde bir alışveriş merkezinin dışında gerçekleşen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

27 Eylül 2016 01:06

Teksas eyaletindeki Houston kentinde bir alışveriş merkezinin dışında gerçekleşen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Polis, saldırganı öldürdü.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, saldırının çalıştığı hukuk firmasıyla sorun yaşayan bir avukat tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırganın ismi ise belirtilmedi.

Polis saldırganın AVM dışındaki araçların sürücülerine rastgele ateş ettiğini söyledi.

Saldırganın arabasında başka silahlar da bulunduğu, saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıldığı açıklandı.

Polis saldırganın evini ve sosyal medya hesaplarını inceliyor.

Üç yaralıya olay yerinde müdahale edilirken, 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Cuma günü de Washington eyaletindeki bir AVM'de bir saldırgan tüfeğiyle ateş açarak 5 kişiyi öldürmüştü.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, olayın terör bağlantısına olduğuna ilişkin hiçbir veri olmadığını duyurdu.

Önceki haftasonu da Minnesota'daki bir alışveriş merkezinde 20 yaşında bir saldırgan 10 kişiyi bıçakladıktan sonra o an mesaisi dışında olan bir polis tarafından öldürülmüştü.

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