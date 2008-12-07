T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'de yerel bir banka daha tasfiye edildi

ABD'nin Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Kurumu (FDIC), zor duruma düşen bir yerel bankaya daha el koyarak tasfiye etti.

07 Aralık 2008 02:00

ABD'nin Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Kurumu (FDIC), zor duruma düşen bir yerel bankaya daha el koyarak tasfiye etti.

Georgia Community Bank'ın 237.5 milyon dolarlık varlığı ile 197.4 milyon dolarlık mevduatına el konularak FDIC tarafından tasfiye edildi. Geçen yıl sadece 3 bankaya el koyarak tasfiye eden FDIC, sadece bu yıl içinde 23 bankaya el koydu.

Kurum 2005 ve 2006 yılında herhangi bir bankaya el koymamıştı. Eylül ayında el konan Seattle merkezli Washington Mutual ülkenin en büyüm mevduat bankası konumundaydı.

FDIC krizden bu yana 23 bankaya el koydu

* Washington Mutual

* IndyMac Bancorp

* PFF

* Downey Savings

* Community

* Security Pacific

* Franklin

* Freedom

* Alpha Bank&Trust

* Meridian

* Main Street

* Ameribank

* Silver State

* Douglas National

* Newport Beach

* Integrity

* Columbian

* First Priority Bank

* First Heritage

* First National Bank of Nevada

* First Integrity Bank of Staples

* ABN Financial

* Georgia Community

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24