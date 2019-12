ABD'de yerel bir banka daha tasfiye edildi

ABD'nin Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Kurumu (FDIC), zor duruma düşen bir yerel bankaya daha el koyarak tasfiye etti.



Georgia Community Bank'ın 237.5 milyon dolarlık varlığı ile 197.4 milyon dolarlık mevduatına el konularak FDIC tarafından tasfiye edildi. Geçen yıl sadece 3 bankaya el koyarak tasfiye eden FDIC, sadece bu yıl içinde 23 bankaya el koydu.



Kurum 2005 ve 2006 yılında herhangi bir bankaya el koymamıştı. Eylül ayında el konan Seattle merkezli Washington Mutual ülkenin en büyüm mevduat bankası konumundaydı.



FDIC krizden bu yana 23 bankaya el koydu



* Washington Mutual



* IndyMac Bancorp



* PFF



* Downey Savings



* Community



* Security Pacific



* Franklin



* Freedom



* Alpha Bank&Trust



* Meridian



* Main Street



* Ameribank



* Silver State



* Douglas National



* Newport Beach



* Integrity



* Columbian



* First Priority Bank



* First Heritage



* First National Bank of Nevada



* First Integrity Bank of Staples



* ABN Financial



* Georgia Community