ABD'de yeni siparişler Mart 2015'ten bu yana en yüksek hızda büyüdü

Hilal Sarı / 23 Nisan (DHA) - IHS Markit Economics tarafından açıklanan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ABD’de özel sektör üretiminin güçlü bir şekilde büyüdüğüne işaret etti ve yeni siparişlerdeki büyüme Mart 2015’ten bu yana en yüksek hıza ulaştı.

ABD Bileşik PMI öncü verisi Mart’taki 58.2 düzeyinden Nisan’da 54.8’e yükseldi. Hizmetler PMI verisi Mart’taki 54.0 düzeyinden Nisan’da 54.4’e yükseldi. İmalat PMI verileri 55.6 düzeyinden Nisan’da 56.5 düzeyine sıçradı ve bu 43 ayın en yüksek seviyesi oldu. ABD İmalat çıktısı ise 15 ayın en yüksek düzeyine yükselerek 55.2’den 56.4’e yükseldi.

IHS Markit Economics tarafından yapılan açıklamada gerçek verilerden bir hafta açıklanan öncü veriler özel sektör üretiminin ABD genelinde güçlendiğpine ve yeni siparişler ve yoğunlaşan fiyat baskılarına işaret ediyor. Bu da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme ihtimalini güçlendirerek hem doları küresel piyasalarda güçlendiriyor.