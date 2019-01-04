ABD'de yeni Kongre resmen göreve başladı

ABD Kongresi’nde yeni yasama dönemi resmen başladı. Beyaz Saray, Senato ve Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçiler’in denetiminde olduğu iki yıllık bir dönemin ardından Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde artık çoğunlukta. Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na da beklendiği gibi deneyimli Demokrat lider Nancy Pelosi seçildi.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratlar 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde 235 sandalye kazanmıştı. Cumhuriyetçilerse Senato’da 2 koltuk daha kazanarak Demokratlar karşısında 47’ye 53 çoğunluğu elde etmişti.

116. Kongre’nin göreve resmen başlamasıyla yeni dönemde ABD siyasetinde denge-denetleme mekanizmasının işlemesiyle birlikte Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın kendi gündemini uygularken zorlanacağı yorumu yapılıyor.

Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi

ABD siyasetinin en deneyimli isimlerinden biri olan beş çocuk annesi Nancy Pelosi ilk oturumda yeniden Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçildi. Pelosi 2007-2011 yılları arasında da bu görevde bulunmuştu.

Nancy Pelosi ABD siyasi tarihinde son 60 yıl içinde Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na ikinci kez gelen ilk temsilci. Pelosi aynı zamanda bu göreve gelen ilk kadın temsilci unvanını da taşıyor.

ABD anayasasına göre, Temsilciler Meclisi başkanlığı ABD Başkanı’ndan hemen sonra geliyor. Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi’nde en uzun süre görev yapan Cumhuriyetçi üye Don Young yönetiminde yemin ederek resmen göreve başladı.

Bazı Demokratlar parti içinde yeni liderlerin ortaya çıkması gerektiği yönünde görüş beyan etmişti. Nancy Pelosi de yeterli destek karşılığında 4 yıldan fazla bu görevde kalmamayı kabul etmişti.

78 yaşındaki Nancy Pelosi ABD siyasetinde güçlü bir kadın şahsiyet. New York Times gazetesinin Pelosi’yle ilgili yayımladığı makalede de Pelosi Cumhuriyetçiler’in hiç de hafife almadığı bir isim olarak nitelendi.

2007 yılında eski Başkan George W. Bush döneminde Temsilciler Meclisi başkanlığı görevini yürüten Nancy Pelosi, 2008 yılında ABD ekonomik kriz yaşarken meclisten Wall Street’i kurtarma planının geçmesini sağlayan isimlerdendi.

Temsilciler “ABD anayasasını iç ve dış bütün düşmanlara karşı savunup destekleyeceğime, anayasaya bağlı kalacağıma, bu yükümlülüğü hür irademle ve herhangi bir zihinsel çekince olmaksızın, kaçınma amacı taşımadan üstlendiğime, başlamak üzere olduğum bu görevin gereklerini sadık bir şekilde yerine getireceğime and içerim. Tanrı yardımcım olsun” sözleriyle yemin ederek yeni dönemde resmen görevlerine başladı.

Yeni dönemde ilkler

Yeni Kongre ABD siyasi tarihinin bugüne kadar en farklı grupları bünyesinde toplayan Kongre niteliğini taşıyor. Kongre’ye seçilen en genç kadın temsilci unvanını taşıyan New York’tan Ocasio-Cortez de yeni yasama döneminde göreve başlıyor.

Michigan temsilcisi Rashida Tlaib ve Minnesota temsilcisi Ilhan Omar da Kongre’ye seçilen ilk Müslüman temsilciler olarak Temsilciler Meclisi’nde işbaşı yapıyor. Müslüman temsilci Rashida Tlaib, Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin edecek, Thomas Jefferson’a ait olan 1734 tarihli çevirisini kullanacak.

Yeni ABD Kongresi’nde kendilerini açık bir şekilde LGBT birey olarak tanımlayan 10 temsilci bulunuyor.

Yeni Kongre kadın temsili açısından da güçlü. Temsilciler Meclisi’nde 102, Senato’da da 25 kadın Kongre’de yeni dönemde görev yapacak. Bu rakamlara bakıldığında kadınlar Kongre’nin yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturuyor.

Senato’da yeni dönemde görev yapacak olan 25 kadının 17’si Demokrat, 8’i de Cumhuriyetçi. Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi kadın temsilci sayısı ise 23’ten 13’e düşmüş durumda.

Kongre’nin önündeki önemli dosyalar

Yeni Kongre’nin önündeki ilk zorlu dosya kısmi olarak 13 gündür kapalı olan hükümetin yeniden açılması. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar ve Senato’daki Cumhuriyetçiler arasında bu konuda uzlaşıya varılabileceğine ilişkin bir işaret henüz yok.

Yeni dönemde Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın elde ettikleri yeni güçle birlikte meclis bünyesindeki komisyonlar aracılığıyla Trump yönetimine yönelik soruşturma başlatma yetkisini de kullanması olası.

Demokratların yeni dönemde harekete geçebileceği tartışmalı konular arasında, Başkan Trump’ın gelir vergisi, Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı görevden alması, Trump ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkileri yer alıyor.