ABD'de yeni iflas dalgası mı geliyor?

Rochdale Menkul Değerler'den ünlü bankacılık analisti Richard Bove, ABD'de 150-200 bankanın daha iflas edeceğini öngördü.

Bove, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi yatırım bankalarına ve Bank of America ve Citigroup gibi büyük bankalara 12 ila 18 ay süreyle yatırım tavsiyesinde bulundu. Bove, yatırımcılara tüm yerel bankalardan ise uzak durmalarını tavsiye etti.

Bove, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte güçlü bir büyüme sergileyebileceğini ancak finansal sektördeki sorunlar nedeniyle büyüme hızının bir süre için yüzde 1.5-2'ye ineceğini kaydetti.

Ünlü analist, piyasalarda mevsimsel nedenlere bağlı olarak Eylül ve Ekim aylarında geri çekilme yaşanacağını öngördü.

Diğer bir ünlü bankacılık analisti Meredith Whitney ise, ABD'de iflas eden banka sayısının 300'ü geçeceğini söyledi.

Bloomberg'ün sorularını yanıtlayan Whitney, küçük işletme sahiplerinin krediye ulaşmada hâlâ zorlandığına dikkat çekti.

Whitney, finansal kriz paniğinin bitmiş olmasına rağmen, yatırımcıların bankaların gelecek yıllardaki kârlarını tahmin etme konusunda fazla hevesli davrandıklarını söyledi.

Ünlü analist, bankalar toparlansa da ekonominin itici gücü olan tüketicinin toparlanmasının yıllar alacağını belirtti.