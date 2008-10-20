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Ekonomi

ABD’de yeni ekonomik teşvik paketi beklentisi

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, kongrenin, yeni bir ekonomik teşvik paketini ele almasının uygun olacağını söyledi.

20 Ekim 2008 03:00

ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonunda konuşan Bernanke, ekonomideki büyümenin, bir süre daha, en azından birkaç çeyrek devam edeceğinin tahmin edildiğini, bu nedenle yeni bir ekonomik teşvik paketinin hem ekonomiyi canlandırma hem de bütçe açığını azaltma açısından zamanında ve hedefe yönelik olacağını kaydetti.

Bernanke, yeni bir paketin tüketicilerin, ev satın almak isteyenlerin ve ticaretle uğraşanların krediye daha kolay ulaşmasını sağlayarak, ekonomik büyüme ile istihdamı teşvik edici olması gerektiğini vurguladı.

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