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Dünya

ABD'DE YENİ CASUS UÇAĞI DENEMESİ

12 Ocak 2011 00:52

-ABD'DE YENİ CASUS UÇAĞI DENEMESİ -LOS ANGELES TIMES'A GÖRE, DENEME GEÇEN HAFTA GİZLİ YAPILDI   LOS ANGELES (A.A) - 11.01.2011 - ABD'nin Güney Kaliforniya çölünde, havada günlerce kalabilen ve tek görüş alanında Afganistan'dan geniş bir alanın keşfini yapabilen insansız bir casus uçağı denendiği bildirildi. Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, ''Küresel Gözcü'' adındaki uçak geçen hafta gizlice denendi.  Habere göre, 30 milyon dolarlık uçağın kanat açıklığı bir Boeing 747'nin genişliğine ulaşıyor.      Uçağı yapan AeroVironment şirketi, uçağın hidrojen yakıt kullanarak Edwards Hava Üssü etrafında 4 saatlik bir deneme uçuşu yaptığını kaydetti. Daha önceki denemelerin akülü yapıldığı belirtiliyor.   Edwards'ta gelecek haftalarda iki robot uçağın daha deneme uçuşu yapılacağı kaydedilirken uçakların henüz üretim sözleşmeleri bulunmadığı ve kullanıma girmesinin yıllar alacağı ifade edildi.    (AP-ZER-NUR)

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