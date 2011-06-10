ABD'de yeni bir hortum alarmı!

T24 - Henüz bir kaç hafta önce iç bölgelerinde yaşanan hortum felaketinin yaralarını saraya çalışan ABD’de, bu sefer kasırga tehdidi altında. Arizona eyaletinde 12 gün önce başlayan orman yangını ise hala kontrol altına alınabilmiş değil.ABD Ulusal Kasırga Merkezi yetkilileri, kasırga ölçeği 4’e yükseltilen Adrian Kasırgası’nın, Pasifik Okyanusu açıklarından Meksika ve ABD kıyısına yaklaştığını belirtti. Ancak, kasırganın kıyıya ulaşmadan okyanus üzerinde etkisini yitirebileceği belirtildi.



Saatteki hızı 217 km’ye ulaşan Adrian Kasırgası’nın merkezinin, Meksika’nın güneyindeki Mazanillo ketinden 515 km uzakta olduğu ifade edildi.





ARİZONA YANMAYA DEVAM EDİYOR



ABD’nin Arizona eyaletinde, 12 gün önce başlayan orman yangını sürüyor. Bugüne kadar Arizona’da yaşanan en büyük ikinci yangın olduğu belirtilen felaket nedeniyle, alevlerin yuttuğu Greer kasabası tamamen boşaltıldı.



Alevlerin, eyaletin başkenti Phoenix’in yakınlarındaki Apache-Sitgreaves Ulusal Ormanı’nı tehdit etmeye başladı. Şu ana kadar, 1,360 km karelik ormanlık alanın küle döndüğü ifade edildi.



ABD Orman Bürosu’ndan Yüzbaşı Jim Wilkins, dün yaptığı açıklamada, “kasabayı alevlerin sardığını ve ayakta kalabilen bir ev olup olmadığı hakkında fikirleri bulunmadığını” belirtti.



Öte yandan Arizona’nın ünlü tatil beldelerinden White Mountains’de yaşayan yaklaşık 11 bin kişi, 29 Mayıs’ta başlayan yangından dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldı.





HORTUM SALGINA NEDEN OLDU



Bu arada, geçen ay son 61 yılın en büyük hortum felaketi nedeniyle harabeye dönen Missouri eyaletinin Joplin kasabasında, mantar salgını baş gösterdi.



Yetkililer, salgının nedeni olarak, şiddetli hortumun kilometrelerce genişliğindeki alana yaydığı enkazı gösterdi. Şu ana kadar, mantar salgınından 3 kişi öldü. Ayrıca, hortum mağduru 900 kişinin salgından etkilendiği ifade edildi.



22 Mayıs'ta yaşanan ve şiddetli fırtınaların takip ettiği hortum felaketi, 151 kişinin ölümüne, 6 bin evin yıkılmasına ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu.







